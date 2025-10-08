Dall’asfalto fotocatalitico al grigliato erboso Così Roma mappa le pavimentazioni del futuro
Il costante aumento delle temperature medie e i picchi di calore, com’è ormai documentato dalla letteratura scientifica, hanno conseguenze serie e talvolta letali in città.Le ondate di calore estivoRoma è una delle metropoli europee dove l’impatto del caldo sulla salute è maggiormente avvertito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: dall - asfalto
Dacia Duster 2025, la prova de Il Fatto.it – Versatile dentro e fuori dall’asfalto – FOTO
Melito, voragine in via Magellano: auto inghiottita dall’asfalto
Proteggi (e idrata) le zampe del tuo pelosetto dall’asfalto rovente con questi prodotti
L'ultimo giorno di questo CIV 2025 comincia all'insegna della pioggia. Apre le danze @mmarcheluzzo che, in una gara resa decisamente più impegnativa dall'asfalto bagnato, chiude quarto, ipotecando la seconda posizione finale nel National. La mattina pro - facebook.com Vai su Facebook