Dalla spesa di 3,6 miliardi al centro conto l' odio illegale | ecco la nuova strategia woke dell’Ue

La Commissione Ue ha approvato la nuova strategia per l’uguaglianza delle persone Lgbt per il periodo 2026-2030 con l’obiettivo di rafforzare l’inclusione e combattere ogni forma di discriminazione: quasi quattro miliardi di euro sul tavolo. L’iniziativa prosegue il percorso avviato con la prima strategia del 2020-2025, con l’intento di integrare la parità arcobaleno in tutte le politiche comunitarie. “Tutti nell'Unione Europea dovrebbero sentirsi sicuri e liberi di amare chi desiderano ed essere se stessi” si legge nel documento diffuso dal governo europeo guidato da Ursula von der Leyen Tra le principali azioni previste, la Commissione intende sostenere gli Stati membri nel vietare le cosiddette pratiche di conversione, ritenute lesive per la dignità delle persone Lgbt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla spesa di 3,6 miliardi al centro conto l'odio illegale: ecco la nuova strategia woke dell’Ue

