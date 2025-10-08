Dalla Palestina a Bari la storia dei piccoli Saif e Joulia | Affetti da Sma accolti e curati in Puglia

Un lungo viaggio per sfuggire agli orrori della guerra, nella speranza di un futuro migliore. È stato questo il motore che ha spinto i genitori di Saif e Joulia a lasciare la Palestina e a raggiungere la Puglia. I due bambini, rispettivamente di 2 e 3 anni, affetti da Atrofia Muscolare Spinale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

