Dalla Flotilla alla Patrimonale | la sinistra più perde più si fa male Landini rispolvera la tassa sui ricchi che piangono

Secoloditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricordate l’attrice messicana Veronica Castro, protagonista della celebre telenovela messicana “Los ricos también lloran” (in italiano proprio Anche i ricchi piangono ), trasmessa in Italia negli anni ’80? E ricordate quel manifesto del 2007 in cui un panfilo di lusso veniva indicato come obiettivo fiscale del governo dell’Unione di Prodi e Bertinotti con il titolo “Anche i ricchi piangono?”. Ebbene, quel cartellone spot ispirato all’odio contro i ricchi sta tornando prepotentemente di attualità. La settimana dopo i disastri della campagna su “Flotilla”, bocciata anche dai sondaggi, e delle sconfitte nelle Marche e in Calabria, a sinistra si prova a recuperare il consenso perduto con la più masochistica delle proposte, che determinò, già nel 2007, l’iniziò della fine per la coalizione sinistra-centro dell’Unione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

