Dalla Flotilla alla Patrimonale | la sinistra più perde più si fa male Landini rispolvera la tassa sui ricchi che piangono

Ricordate l’attrice messicana Veronica Castro, protagonista della celebre telenovela messicana “Los ricos también lloran” (in italiano proprio Anche i ricchi piangono ), trasmessa in Italia negli anni ’80? E ricordate quel manifesto del 2007 in cui un panfilo di lusso veniva indicato come obiettivo fiscale del governo dell’Unione di Prodi e Bertinotti con il titolo “Anche i ricchi piangono?”. Ebbene, quel cartellone spot ispirato all’odio contro i ricchi sta tornando prepotentemente di attualità. La settimana dopo i disastri della campagna su “Flotilla”, bocciata anche dai sondaggi, e delle sconfitte nelle Marche e in Calabria, a sinistra si prova a recuperare il consenso perduto con la più masochistica delle proposte, che determinò, già nel 2007, l’iniziò della fine per la coalizione sinistra-centro dell’Unione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalla Flotilla alla Patrimonale: la sinistra più perde più si fa male. Landini rispolvera la “tassa sui ricchi” che piangono

flotilla - patrimoniale

