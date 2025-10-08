Dal Risorgimento al Rotary | a Piacenza il club che unisce idee persone e futuro

Il Rotary Club Piacenza Primogenita ha recentemente celebrato la sua prima conviviale a Rivalta, un evento ricco di emozione e significato che ha segnato l’inizio ufficiale del percorso del club.Alla presenza di soci, amici e rappresentanti del mondo rotariano, l’Assistente del Governatore del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: risorgimento - rotary

Rotary Torino Lagrange - facebook.com Vai su Facebook

Dal Risorgimento al Rotary: a Piacenza il club che unisce idee, persone e futuro - Il Rotary Club Piacenza Primogenita ha recentemente celebrato la sua prima conviviale a Rivalta, un evento ricco di emozione e significato che ha segnato ... Come scrive piacenzasera.it

Rotary club Piacenza Valli Nure e Trebbia al Grill Contest per sostenere Vap e sitting volley fotogallery - Iniziativa nuova e pienamente riuscita quella che ha visto coinvolto il Rotary club Piacenza Valli Nure e Trebbia, che questo anno rotariano ha deciso di partecipare alla nona edizione del Grill ... Scrive piacenzasera.it