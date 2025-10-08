Dal rifugio a casa Brambilla l’ex ministra salva in Brianza due cani anziani
Trasformare il dolore in un atto d’amore. Un gesto ancora più grande se si pensa che il gesto è rivolto a Buffy e Pandora, due tenere cagnolone in avanti con gli anni, solitamente le ultime a essere prese in considerazione quando al rifugio dell'Enpa di Monza arrivavano persone desiderose di fare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: rifugio - casa
Entra in casa dell’ex e la picchia. Lei riesce a scappare dall’uomo e a trovare rifugio in un negozio
Casa Edera apre le porte. Il rifugio contro la violenza
"Il rifugio atomico": arriva una nuova serie dal creatore de "La casa di carta" e c'è anche Alvise Rigo
Leone, entrato in Rifugio a seguito di rinuncia alla proprietà, va a casa Grazie a Silvia e alla sua famiglia per aver scelto di adottare un cane adulto in canile Arricchisci la tua vita: adotta! https://bit.ly/adottaLNDCAQ #randagi #canile #rifug - facebook.com Vai su Facebook
Nella ‘casa rifugio’. Sara: "Dal mio ex parole che feriscono. Ora cammino da sola" - Domani, lunedì 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un’occasione per riflettere in tutto il mondo su un fenomeno purtroppo in crescita, con un numero ... Secondo ilrestodelcarlino.it
'Casa Rider' Bologna diventa anche rifugio dal caldo estremo - 'Casa Rider', progetto nato a marzo sulla scia di altre città (Palermo, Torino, Genova, Perugia, Firenze) per essere un punto di riferimento per chi pedala ogni giorno tra le vie di Bologna, in questi ... Si legge su ansa.it