Dal Liceo al podio mondiale | la favola di Filippo Pelati nuovo volto del nuoto artistico
Dal Liceo Scientifico al podio mondiale: la storia di Filippo Pelati, il nuovo volto del nuoto artistico italiano. A soli 18 anni, l’atleta di Lagosanto (Ferrara) ha conquistato due straordinarie medaglie di bronzo ai Mondiali di Singapore 2025, nel solo libero maschile e nel duo artistico con Lucrezia Ruggiero, firmando un debutto da sogno tra i senior. Allenato da Beatrice Casalini per le Fiamme Oro e la Uisp Bologna, sotto la guida tecnica di Patrizia Giallombardo, Filippo rappresenta la nuova generazione del nuoto artistico maschile, un movimento in piena crescita dopo i successi di Giorgio Minisini. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il 26 settembre il Liceo Scientifico "M. Delfico" di Teramo - Convitto Nazionale , come ogni anno, ha aderito all'evento Street Science 2025 presso l'Università de L'Aquila. Quest'anno, le studentesse dell'evento "Docenti per un giorno" sono salite sul podio
