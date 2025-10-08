Dal Liceo al podio mondiale | la favola di Filippo Pelati nuovo volto del nuoto artistico

Dal Liceo Scientifico al podio mondiale: la storia di Filippo Pelati, il nuovo volto del nuoto artistico italiano. A soli 18 anni, l’atleta di Lagosanto (Ferrara) ha conquistato due straordinarie medaglie di bronzo ai Mondiali di Singapore 2025, nel solo libero maschile e nel duo artistico con Lucrezia Ruggiero, firmando un debutto da sogno tra i senior. Allenato da Beatrice Casalini per le Fiamme Oro e la Uisp Bologna, sotto la guida tecnica di Patrizia Giallombardo, Filippo rappresenta la nuova generazione del nuoto artistico maschile, un movimento in piena crescita dopo i successi di Giorgio Minisini. 🔗 Leggi su Oasport.it

