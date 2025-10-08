Dal libro al film | cosa sono le Tre ciotole

Tre ciotole è il film di Isabelle Coixet con Alba Rohrwacher e Elio Germano che adatta liberamente il libro di Michela Murgia, portando su schermo una storia che rifletta sulla vita prima che sulla morte. In sala dal 9 ottobre con Vision Distribution. Nell'agosto del 2023 ci lasciava Michela Murgia, una delle scrittrici più ribelli, disobbedienti e argute del nostro tempo. Una voce che, non solo con lo scritto, ha saputo mettere in luce i paradossi e le ipocrisie della nostra società, e che allo stesso tempo nelle sue storie ha dato vita a personaggi e situazioni così reali e tangibili che, proprio per questo erano in grado di scuotere e spaventare, spesso più di qualsiasi horror. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dal libro al film: cosa sono le Tre ciotole

