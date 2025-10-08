Dal Fabbro Iren | Idroelettrico bene strategico per la sicurezza nazionale

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’idroelettrico rappresenta un bene strategico per il nostro Paese, da tutelare e valorizzare, come fonte energetica primaria per la sicurezza nazionale. Le realtà più idonee a gestirlo in modo efficiente e sostenibile sono quelle che da decenni operano nel settore: le multiutility, che possono abbinare competenze specifiche e capacità di investimento significative. Oggi, inoltre, il concetto di sicurezza deve essere inteso in modo più ampio, non riguarda più soltanto la protezione fisica delle infrastrutture, ma anche la loro sicurezza cibernetica. Le principali minacce, infatti, non si manifestano più solo sul territorio, ma anche nello spazio digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

