Dal Fabbro Iren | Idroelettrico bene strategico per la sicurezza nazionale Fondamentale definire un sistema condiviso aziende-Governo per cyber security reti
«L'idroelettrico rappresenta un bene strategico per il nostro Paese, da tutelare e valorizzare, come fonte energetica primaria per la sicurezza nazionale. Le realtà più idonee a gestirlo in modo efficiente e sostenibile sono quelle che da decenni operano nel settore: le multiutility, che possono abbinare competenze specifiche e capacità di investimento significative. Oggi, inoltre, il concetto di sicurezza deve essere inteso in modo più ampio, non riguarda più soltanto la protezione fisica delle infrastrutture, ma anche la loro sicurezza cibernetica. Le principali minacce, infatti, non si manifestano più solo sul territorio, ma anche nello spazio digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: fabbro - iren
Dal Fabbro (Iren), 'Italia sull'orlo di una grande crisi idrica'
Energia, Dal Fabbro (Iren): “Torniamo a raccogliere capitali in Italia”
Finanza: Dal Fabbro (Iren), ‘rimpatrio programma Emtn mossa giusta per Gruppo e sistema economico’
Dal Fabbro (Iren): "Investire nelle energie rinnovabili significa scegliere sostenibilità, competitivà e sicurezza" - X Vai su X
MILLEVELE IREN 2025 . CERIMONIA DI PREMIAZIONE AL SALONE NAUTICO DI GENOVA Genova, 21 settembre 2025 – Dopo la spettacolare veleggiata di ieri che ha visto in mare 214 imbarcazioni, questa mattina alle ore 11 si è svolta, sulla terrazza del p - facebook.com Vai su Facebook
Dal Fabbro (Iren): Idroelettrico bene strategico per la sicurezza nazionale. Fondamentale definire un sistema condiviso aziende-Governo per cyber security reti - «L’idroelettrico rappresenta un bene strategico per il nostro Paese, da tutelare e valorizzare, come fonte energetica primaria per la ... Si legge su iltempo.it
Dal Fabbro (Iren): "Idroelettrico bene strategico per la sicurezza nazionale" - «L’idroelettrico rappresenta un bene strategico per il nostro Paese, da tutelare e valorizzare, come fonte energetica primaria per la sicurezza nazionale. msn.com scrive