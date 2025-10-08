Dal corto muso alla giostra del Diavolo | Allegri è cambiato e ha cambiato il Milan
Allegri si è tolto subito di dosso l’etichetta di “risultatista” grazie a Modric, Rabiot e Pulisic. La sua squadra vince e diverte, ora deve solo sbloccare Leao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Amichevole Arsenal-Milan 1-0: sconfitta di corto muso, la decide Saka
Il Milan perde 1-0 ma vince ai rigori contro l’Arsenal: l’esordio di Allegri fa impazzire i social, è già un saggio del “corto muso”
Allegri, il "corto muso" e quei numeri che raccontano tutta un'altra storia
Dal corto muso alla lunga trasferta: là, dove Milan-Como è un controsenso da qualsiasi lato la si guardi L’editoriale di @c_pradelli - X Vai su X
Una vittoria di misura, alla "corto muso", fa guadagnare i tre punti ad una salernitana che, ancora una volta, ringrazia la tecnica dei singoli al cospetto di un gioco praticamente inesistente. Una buona Cavese tiene botta per l'intero primo tempo, neutralizzando - facebook.com Vai su Facebook