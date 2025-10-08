Dal corto muso alla giostra del Diavolo | Allegri è cambiato e ha cambiato il Milan

Allegri si è tolto subito di dosso l’etichetta di “risultatista” grazie a Modric, Rabiot e Pulisic. La sua squadra vince e diverte, ora deve solo sbloccare Leao. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

