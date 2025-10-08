Dal Caffè Alzheimer alla palestra della memoria | ecco la nuova Villa Serena

Sabato 11 ottobre, dalle 11:00 alle 19:00, è festa per l'inaugurazione di Villa Serena (in via della Barca 1), che per i prossimi tre anni è destinata a diventare centro per le politiche di supporto agli over 65 e alle famiglie. La storica Villa sarà la sede operativa di "Bologna Serena", un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Ripartono le giornate del Caffè Alzheimer nel comune di Villar Perosa. Il primo appuntamento sarà mercoledì 15 ottobre nella foresteria valdese in via Assietta 3. Se siete interessati a ricevere più informazioni su demenza senile o, Alzheimer e servizi s - facebook.com Vai su Facebook

Palestre della memoria e incontri, un modello anti-demenze - Non esistono cure, ma la prevenzione dell'Alzheimer e delle demenze in generale è possibile nel 40% dei casi intervenendo sui fattori di rischio. Riporta ansa.it

