Dal boicottaggio alle sanzioni a Israele La Comune chiede di aderire alle campagne
La drammatica situazione internazionale in Medio Oriente è al centro di un intervento del gruppo consiliare La Comune di Ferrara, accompagnato dalla considerazione che "opporsi ai crimini contro l'umanità, all'apartheid e a ogni forma di genocidio costituisce un principio etico e giuridico.
La casa americana si temeva avesse aderito alla campagna "boicottaggio, disinvestimento e sanzioni" contro Israele
Israele sull'orlo del baratro, le sanzioni come obbligo morale: il dibattito tra Francesca Albanese, Eyal Weizman, Alba Nabulsi e Ilan Pappé
"Armi e affari con Israele, così l'Italia è complice del genocidio a Gaza": intervista all'attivista palestinese Omar Barghouti - Il fondatore del movimento BDS in tour in Italia spiega come il boicottaggio può fermare l'apartheid israeliano in Palestina