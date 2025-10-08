Dal barattolo al patrimonio | Spoleto celebra l’arte di conservare

Da Spoleto arriva ancora un invito a rallentare, a mettere “sotto vetro” cibo ma anche memoria, a riflettere sul valore di ciò che resta. Torna così Conserva, il Salone nazionale dell’arte della conservazione alimentare e, da quest’anno, anche dei beni culturali, in programma dall’11 al 13. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

barattolo patrimonio spoleto celebraA Spoleto il salone nazionale dell'arte della conservazione - Dal barattolo alle opere d'arte, dal lievito madre ai restauri architettonici, a Spoleto la parola d'ordine è "conservare". Come scrive msn.com

Tutela del cibo e della cultura dal barattolo al partimonio, a Spoleto torna “Conserva” - di Rebecca Salati Due elementi che caratterizzano l’identità italiana: il patrimonio artistico e quello enogastronomico, uniti dalla missione della conservazione. Riporta umbria24.it

