Dai papiri carbonizzati di Ercolano nuovi particolari sulla vita del filosofo Zenone
Una recente analisi scientifica condotta sui papiri carbonizzati di Ercolano, conservati nella Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, ha portato alla luce testimonianze sulla figura di Zenone di Cizio, fondatore dello Stoicismo, che offrono uno sguardo inedito sulla sua vita. Debolezza fisica – dovuta con ogni probabilità a un’alimentazione frugale -, attitudine all’isolamento che lo portava a rifuggire dai banchetti, confermano l’immagine di un asceta intento ad esercitare la riflessione filosofica. Lo riporta l’Università di Pisa a proposito della ricerca presentata nella rivista ‘Scientific Reports’ coordinato da Graziano Ranocchia del dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
