Dai negoziati a Sharm | Gli ostaggi forse liberi a inizio settimana | Media | blitz Israele in campo Hebron arresti e manette

Media: Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Tony Blair governatore. A due anni dalla strage del 7 ottobre, gli israeliani commemorano l'anniversario al Nova Festival, nel deserto del Negev, dove furono uccise 1.250 persone e ne furono rapite circa 250. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

dai negoziati a sharm gli ostaggi forse liberi a inizio settimana media blitz israele in campo hebron arresti e manette

«Si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana.

Sheikh, con focus sul rilascio degli ostaggi e la situazione a Gaza.

