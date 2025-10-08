Dai negoziati a Sharm | Gli ostaggi forse liberi a inizio settimana | Hamas | scambiate le liste dei prigionieri da rilasciare ottimismo
Media: blitz israeliano nel campo di Hebron, arrestate decine di persone. In Egitto la moglie di Marwan Barghouti. Il Cairo: se la guerra finirà altri Paesi arabi firmeranno la pace con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gaza, i negoziati iniziano lunedì a Sharm el-Sheik in Egitto: tregua vicina?
Gaza, Trump: "Israele ha accettato linea di ritiro, dopo conferma di Hamas cessate il fuoco sarà immediato", a Sharm el-Sheik domani negoziati tra le parti
Gaza, i negoziati oggi a Sharm el-Sheikh: come funzionano e quanto durano? Trump bacchetta Netanyahu e avverte Hamas
In un video, Khalil Al-Hayya parla dei negoziati di Sharm el-Sheikh: "Stiamo cercando un cessate il fuoco permanente".
A due anni dall'attacco terroristico del 7 ottobre prendono il via a Sharm el Sheikh, in Egitto, i negoziati sul piano di pace di Trump per Gaza con il sì condizionato di Hamas.
Guerra a Gaza: al via i colloqui di pace a Sharm el-Sheikh. Israele e Hamas avviano negoziati con focus sul rilascio degli ostaggi e la situazione a Gaza.
Negoziati su Gaza, Israele: «Gli ostaggi presto a casa». E Hamas apre al disarmo - «Si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana.