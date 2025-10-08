Dai colori rossoneri al tricolore | Gerry Cardinale cittadino italiano c’è il semaforo verde del Consiglio dei ministri

Milano, 8 ottobre 2025 – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e in considerazione del parere favorevole del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato di proporre al presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, a Gerald Joseph Cardinale, cittadino statunitense. AC Milan vs AC Monza nella foto Giorgio Furlani Amministratore Delegato Milan e Gerry Cardinale proprietario Milan, Milano 13-08-2024 Stadio Giuseppe Meazza - Amichevole Trofeo Berlusconi foto Tiziano BallabioAgenzia Aldo Liverani sas AGENZIA ALDO LIVERANI SAS AGENZIA ALDO LIVERANI SAS Le motivazioni . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

