Dacia Spring le novità per il 2026 | più potenza e nuove batterie
Il modello 2026 dell'auto elettrica da meno di ventimila euro che arriverà nel primo trimestre del prossimo anno comprende importanti novità sul motore, che salirà a 70 e 100 Cv. Miglioramenti nel telaio, nuova batteria, ricarica più veloce, affinamenti anche nell'aerodinamica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dacia aggiorna la Spring: più potenza e più autonomia
Il 2026 elettrizzante della Dacia: Spring, Hipster, ibride Duster e Sandero, Gpl più potente
Dacia Spring 2026: si rinnova la piccola elettrica, più potenza e nuove batterie. Il prezzo? Sempre basso
Dacia Spring: con gli incentivi statali costa meno di uno scooter - Chi può beneficiare degli incentivi statali 2025 ha la possibilità di acquistare la citycar elettrica Dacia Spring a un prezzo sotto i 4.