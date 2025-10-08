Dacia Spring le novità per il 2026 | più potenza e nuove batterie

Gazzetta.it | 8 ott 2025

Il modello 2026 dell'auto elettrica da meno di ventimila euro che arriverà nel primo trimestre del prossimo anno comprende importanti novità sul motore, che salirà a 70 e 100 Cv. Miglioramenti nel telaio, nuova batteria, ricarica più veloce, affinamenti anche nell'aerodinamica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dacia aggiorna la Spring: più potenza e più autonomia

Il 2026 elettrizzante della Dacia: Spring, Hipster, ibride Duster e Sandero, Gpl più potente

