Dacia aggiorna modelli e motori più efficienza a GPL e nuova vita per la Spring

“La mobilità è una questione sociale”, sintetizza a Parigi Dacia. E il marchio rilanciato come “low cost” che si è gradualmente evoluto come “best value for money” vuole continuare a interpretare il proprio ruolo di costruttore europeo più accessibile che gli ha permesso di piazzare Sandero e Duster fra i modelli più venduti nel Vecchio Continente, in assoluto e nel segmento retail. Per questo ha aggiornato la gamma, che tra quest’autunno e la fine del prossimo anno sarà sul mercato con novità importanti. Per l’Italia sono strategiche quelle bifuel a GPL con le soluzioni (da questo mese) Hybrid G 150 a trazione integrale per le Bigster e la Duster e quelle Eco-G da 120 Cv per le Sandero Streetway e Stepway nonché Jogger, sempre 4×4 e con più autonomia grazie a serbatoi più grandi per il gas petrolifero liquefatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

