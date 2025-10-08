Da Pontedera in Uzbekistan con i giovani talenti della moda ' made in Modartech'

Dalle aule di Pontedera all’approdo in Asia centrale, per mostrare il futuro del fashion design italiano. Dal 9 al 12 ottobre, Istituto Modartech vola in Uzbekistan in occasione dell’evento 'High Italian Fashion', progetto internazionale ideato e curato da Stefano Dominella, presidente onorario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

