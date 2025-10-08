Da Genova a Castelceriolo e ritorno il tour dei rifiuti che gonfia la Tari
L’indifferenziata, prima di andare in discarica a Scarpino, deve passare per un impianto Tmb, che l’Amiu non possiede. La maggior parte finisce in provincia di Alessandria, per poi tornare in Liguria. A un costo fino a 120 euro a tonnellata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
