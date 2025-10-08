Da Gaza a Roma la storia del piccolo Amin che sogna di fare il pilota per salvare i bambini dalla guerra
“Tutti i miei sogni si sono infranti nel giro di due giorni, la mia unica speranza oggi è mio figlio, Amin”. A parlare è Badriya, il velo bianco che le avvolge i capelli mette in risalto il viso e un paio di occhi azzurro grigi, appesantiti dal dolore.Trentatré anni, è arrivata a Roma grazie a un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: gaza - roma
Gaza, media: domani a Roma colloqui Witkoff con Israele e Qatar
Gaza, media: incontri a Roma per tregua
Witkoff atteso a Roma per provare a sbloccare i negoziati su Gaza
+++ NUOVA AULA GAZA OCCUPATA A ROMA TRE +++ CONTRO IL GOVERNO MELONI COMPLICE DEL GENOCIDIO L'UNIVERSITÀ SI MOBILITA BLOCCHIAMO TUTTO Al termine della partecipata assemblea nel prato di Studi Umanistici in via Ostiense a - facebook.com Vai su Facebook
Roma, la marea umana della manifestazione per Gaza vista dall’alto - X Vai su X
L'Italia e Gaza: una storia triste - Perché quel che succede ai palestinesi mobilita molto più di altre guerre urbane, come a Grozny o a Mariupol? ilfoglio.it scrive
Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Tensioni con polizia a fine corteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Come scrive tg24.sky.it