Da domani sarà più difficile sbagliare i bonifici istantanei Entra in vigore la verifica pre-invio del destinatario

Dday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 ottobre le banche dovranno verificare, in tempo reale e prima dell'invio, il nome del beneficiario e l'IBAN inseriti combacino. Ecco cosa può succedere dopo la verifica. 🔗 Leggi su Dday.it

Da domani sarà più difficile sbagliare i bonifici istantanei. Entra in vigore la verifica pre-invio del destinatario

