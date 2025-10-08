Da Di Battista a Montanari | chi ha firmato per denunciare Meloni alla Corte penale internazionale

Politici, avvocati, giornalisti, attori, anche un rettore universitario, un medico e uno storico. Dietro la denuncia alla premier Giorgia Meloni, accusata alla corte penale internazionale di concorso in genocidio a Gaza, si nasconde una platea ampia e variegata. Le accuse sono state mosse anche. 🔗 Leggi su Today.it