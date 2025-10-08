Gioia Belloni è vicecampionessa del mondo, a Buenos Aires la pattinatrice di Cornate realizza "il sogno di una vita". Medaglia d’argento agli Obbligatori d’artistico. Ce l’ha fatta dopo la convocazione grazie al secondo posto agli italiani e nonostante otto mesi di stop per l’Erasmus. Storia magica, la sua, fatta di talento, sacrifici, impegno, ma anche di quel guizzo che le permette di tirare fuori la personalità fino al risultato. La concorrenza è spietata, ha dovuto vedersela con le migliori del pianeta: 24 aspiranti e lei, condotta e linearità impeccabili, ha strappato il punteggio di 111.600 che le è valso il secondo posto sul podio, dietro a un’altra italiana, Ilaria Beretti (116. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Cornate all’argento iridato: "Realizzo il sogno di una vita"