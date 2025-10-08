Da Bake Off Italia a Monselice | Damiano Carrara l' 11 ottobre alla festa di compleanno dell' Airone

Padovaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pasticciere Damiano Carrara sarà l’ospite d’onore della festa di compleanno dell'Airone Shopping Center di Monselice, che si terrà nel pomeriggio di sabato 11 ottobre. L’incontro con lo chef lucchese, approdato al successo in Italia dopo avere lavorato per molti anni negli Stati Uniti, si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bake - italia

Bake off Italia 2025, tra i concorrenti anche la livornese Marzia: chi è. VIDEO

Brenda Lodigiani: la separazione e Bake Off Italia

Bake Off Italia 2025: novità, prima puntata e prove con Brenda Lodigiani

bake off italia monseliceBenedetta Parodi “scaricata” da Bake Off Italia, “non l’ha presa bene”: la nuova conduttrice Brenda Lodigiani risponde alle critiche - Benedetta Parodi lascia Bake Off Italia dopo 12 anni, ma l’addio non sarebbe stato così sereno: tra frecciatine social, retroscena e le prime parole di Brenda Lodigiani, ecco cosa è successo davvero. Da rds.it

bake off italia monseliceBenedetta Parodi ha lasciato Bake Off Italia? Rretroscena inaspettato: “Non l’ha presa bene”/ Gesto choc - Benedetta Parodi fuori da Bake Off Italia, ma un dettaglio social fa pensare che la separazione non sia stata pacifica. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Bake Off Italia Monselice