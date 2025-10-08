Da Al Bano e Romina agli Abba Così la musica fa finire l' amore

La fine dei ComaCose è solo l'ultima di una lunga serie di coppie «scoppiate» che hanno segnato la storia del pop. Una scia d'amore e musica che ha lasciato il campo a rancori e ripicche fino a vere e proprie vendette consumate all'ombra dello show-business. Il duo esplosivo degli anni Sessanta e Settanta rispondeva ai nomi di Ike e Tina Turner. Con la voce graffiante e l'energia magnetica, Tina era il fulcro di show da tutto esaurito. Ike, chitarrista e leader della band, teneva le redini dell'unione dentro e fuori dal palco. Brani come «River deep - Mountain High» o «Proud Mary» li hanno poi consegnati alla storia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Da Al Bano e Romina agli Abba, Così la musica fa finire l'amore

In questa notizia si parla di: bano - romina

Il nipotino di Al Bano (figlio di Romina) è già un modello: a meno di due anni il primo lavoro

Al Bano contro tutti: «Romina? Ha tradito i patti sui figli. A Sanremo mi trattano da cogl****»

Al Bano, delusione per Sanremo e frecciata contro Romina Power: “Dopo il divorzio ha violato i patti”

Da Al Bano e Romina agli Abba, Così la musica fa finire l'amore - La fine dei Coma_Cose è solo l’ultima di una lunga serie di coppie «scoppiate» che hanno segnato la storia del pop. Come scrive iltempo.it

Al Bano: «Romina e io come i Coma_Cose? Non è vero, non abbiamo niente in comune» - Il cantante spiega: «Abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Segnala vanityfair.it