Da Akanji al duo Bonny-Pio | Inter che impatto dei nuovi arrivati!

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta con la Juventus l'Inter ha svoltato. 13 gol fatti, solo due subiti e il merito è soprattutto dei nuovi arrivati. Da Akanji al duo Bonny-Pio Esposito, scopriamo come stanno rendendo i colpi del mercato estivo nerazzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da akanji al duo bonny pio inter che impatto dei nuovi arrivati

© Gazzetta.it - Da Akanji al duo Bonny-Pio: Inter, che impatto dei nuovi arrivati!

In questa notizia si parla di: akanji - bonny

akanji duo bonny pioInter-Cremonese 4-1, pagelle e tabellino: Bonny si traveste da Thuram, Barella e Dimarco sono ovunque, dominio totale nerazzurro - Un'Inter affamata travolge la Cremonese a San Siro e conquista la terza vittoria di fila. msn.com scrive

akanji duo bonny pioInter Milan Vs Cremonese – Predicted Lineup As Chivu Places Faith In Young Strike Duo - 2 system despite the injury absence of Marcus Thuram, with head coach Cristian Chivu ready to hand a chance to youngsters Ange- Da sports.yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Akanji Duo Bonny Pio