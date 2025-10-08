Cyprus Shell la nuova rotta profumata di Venezia
Con Cyprus Shell, The Merchant of Venice amplia la Murano Collection, intrecciando memoria di rotte antiche e arte profumiera contemporanea. Una Eau de Parfum ispirata alla Muda di Siria e ai viaggi dei mercanti della Serenissima verso l'Oriente, dove storia e aroma si abbracciano in un racconto sensoriale senza tempo. Una rotta di profumi Nel .
È arrivato CYPRUS SHELL di MERCHANT OF VENICE ...tracciare nuove strade, nel nome delle rotte scoperte nel passato.... Una fragranza sfaccettata e sorprendente, cristallina e trasparente, ma con accordi avvolgenti e ipnotici... Note di testa: Mandarino, A
Nuova rotta Wizz Air Lamezia Terme - Bratislava - Wizz Air continua l'espansione del suo network in Calabria con il lancio di una nuova rotta internazionale che collega Lamezia Terme a Bratislava.