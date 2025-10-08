Cyberwave raccoglie 7 milioni di euro per rendere programmabile il mondo fisico
I fondatori Simone Di Somma e Vittorio Banfi, ex-YC ed ex-Google, ottengono fondi per semplificare la complessità dell’hardware e abilitare l’automazione fisica guidata dall’intelligenza artificiale. L’operazione è guidata da United Ventures. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Cyberwave, round da 7 milioni di euro con United Ventures e The Techshop - La startup lavora sul modello del digital twins per rendere programmabile il mondo fisico riceve capitali anche da Vento, Pi Campus e BA ... Da startupbusiness.it
United Ventures ed Exor scommettono sull’AI di Cyberwave - La società italiana ha chiuso un round da 7 milioni: il finanziamento servirà al lancio della piattaforma di digital twins che fungerà da marketplace tra produttori di hardware e sviluppatori. Lo riporta milanofinanza.it