I fondatori Simone Di Somma e Vittorio Banfi, ex-YC ed ex-Google, ottengono fondi per semplificare la complessità dell’hardware e abilitare l’automazione fisica guidata dall’intelligenza artificiale. L’operazione è guidata da United Ventures. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Cyberwave raccoglie 7 milioni di euro per rendere programmabile il mondo fisico