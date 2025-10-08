Cybersicurezza anche la Campania si prepara al Referente CSIRT

L’avvocato Alessandro Rubino (AT Agency): “Un passo importante verso una gestione più efficace degli incidenti cyber”. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) compie un nuovo passo per rendere il sistema digitale italiano più sicuro e coordinato. Con la Determinazione n. 3330172025 è stata introdotta una figura chiave destinata a rivoluzionare la gestione della sicurezza informatica negli enti pubblici e nelle imprese: il Referente CSIRT. Questa nuova figura, obbligatoria per tutti i soggetti NIS (Network and Information Systems), avrà il compito di gestire le comunicazioni e le segnalazioni di incidenti di sicurezza verso il CSIRT Italia, la struttura tecnica nazionale che si occupa della risposta agli attacchi informatici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

