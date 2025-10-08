Custodi del cimitero contro il Comune | Accusati di aver fatto 400 ore di straordinari senza motivo

Tramite delibera di giunta, il 7 agosto palazzo dei Priori ha espresso l’indirizzo nell’esternalizzare i servizi cimiteriali (cremazione, traslazione, estumulazioni e custodia) a privati. Lo farà tramite una gara di appalto che servirà a individuare le migliori offerte.Proteste dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: custodi - cimitero

Inizia il foliage autunnale all'Antico Cimitero Ebraico di Conegliano. Venite a scoprire tutte le sue calde sfumature DOMENICA 5 OTTOBRE, custodi di antiche storie senza tempo... ? Due le possibilità di ingresso per la visita guidata: alle ORE 10 o alle OR - facebook.com Vai su Facebook

Fa ricorso contro il Comune perché non può entrare al cimitero con la bici: vince, ma ormai è morto - Dopo quasi due anni di battaglie legali, Leonardo Colombo Giardinelli ha avuto ragione sul Comune di Treviglio per l’accesso al cimitero con la bicicletta. Riporta fanpage.it

Tombe profanate, condannati l'ex custode cimitero e il figlio - Si è concluso con due condanne il filone ordinario del processo sulle distruzioni di cadaveri avvenute all'interno del cimitero comunale di Tropea. Secondo rainews.it