cure palliative per tutti i toscani la battaglia di stefano scaramelli

"Le cure palliative sono un diritto da vivere con dignità e serenità. Sono l’espressione massima che la scienza mette a disposizione dell’uomo per consentire alle persone di ovviare alla sofferenza del dolore. Nell’ultima legislatura, grazie all’approvazione dell’Ordine del Giorno a mia prima firma, e all’inserimento nel Piano Sociale e Sanitario, le cure palliative sono diventate centrali nelle strategie sanitarie della nostra Regione". Così Stefano Scaramelli, capolista di ’Casa Riformista per Eugenio Giani presidente’ a Siena e Grosseto, nonché vicepresidente uscente del Consiglio regionale: "Ogni struttura sanitaria, ospedaliera e territoriale si dovrà adeguare alla nuova norma e dotarsi di personale formato – spiega –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

