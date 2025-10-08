Cultura | Mollicone ' presenteremo risoluzioni per libera circolazione artisti e studenti Italia-Gb'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Ho avuto l'onore di incontrare, in VII commissione della Camera dei Deputati, una delegazione del gruppo di amicizia Italia-Regno Unito. È stata l'occasione per discutere del rapporto tra Governo nazionale e gli enti locali e regionali nella gestione del patrimonio culturale, alla luce della riforma radicale sul ruolo dei sindaci che il Regno Unito sta portando avanti. Su impulso del presidente della delegazione, MP Alberto Costa, che tra l'altro vanta origini italiane, ho avuto modo di sottolineare le innovazioni legislative del Parlamento italiano sul mercato dell'arte contemporanea, con l'abbassamento dell'Iva al 5% per la compravendita di opere, e il grande lavoro che svolge il ‘Comando carabinieri tutela patrimonio culturale' contro il commercio illegale e clandestino del nostro patrimonio storico e per la sua salvaguardia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

