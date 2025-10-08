Cuffie Bluetooth Nothing Ear 3 | il design convince il Super Mic meno

Ancora una volta, l’azienda anglo-cinese propone un prodotto originale in un mercato sovraffollato. Ma l’idea di inserire un microfono nella custodia degli auricolari è più intrigante sulla carta che nella realtà. 🔗 Leggi su Repubblica.it

