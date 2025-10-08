Cucine dell’ospedale chiuse salvi i posti di lavoro | La mobilitazione ha funzionato

Al via i lavori di messa in sicurezza delle cucine dellospedale di Rovereto che, molto probabilmente, rimarranno chiuse per circa diciotto mesi. In questo arco di tempo – conferma l’Azienda sanitaria – non ci saranno riduzioni né di personale né di orari lavorativi: sono salve dunque le trenta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

