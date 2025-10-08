Cucine dell’ospedale chiuse salvi i posti di lavoro | La mobilitazione ha funzionato
Al via i lavori di messa in sicurezza delle cucine dell’ospedale di Rovereto che, molto probabilmente, rimarranno chiuse per circa diciotto mesi. In questo arco di tempo – conferma l’Azienda sanitaria – non ci saranno riduzioni né di personale né di orari lavorativi: sono salve dunque le trenta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: cucine - ospedale
Chiudono le cucine dell’ospedale, 30 lavoratrici a rischio: “Lo abbiamo saputo dai giornali”
Chiudono le cucine dell'ospedale a Rovereto,30 persone a rischio. "Chi gestisce l'appalto tace e l'Apss se ne lava le mani" #ANSA - X Vai su X
MENSA DELL'OSPEDALE DI ROVERETO: IN BILICO 30 POSTI DI LAVORO Si è tenuto questa mattina davanti all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto il presidio organizzato dai sindacati per chiedere chiarezza sul futuro delle trenta lavoratrici delle - facebook.com Vai su Facebook