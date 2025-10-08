CSI George Eads racconta l’episodio diretto da Quentin Tarantino | Ecco il retroscena sepolto vivo

L'interprete di Nick Stokes nella longeva serie crime in onda dal 2000 al 2015 ha confessato una frase che gli disse il regista. George Eads, star di CSI - Scena del crimine, ha raccontato un aneddoto bizzarro su Quentin Tarantino, regista di un episodio della serie, quello in cui il suo personaggio, Nick Stokes, veniva sepolto vivo. Nel corso delle riprese, Eads ha raccontato che Tarantino gli ha dato un consiglio particolarmente inquietante prima di girare la scena. Un consiglio che alla fine sembra abbia funzionato. Il consiglio inquietante di Quentin Tarantino George Eads ha dichiarato che il regista di Pulp Fiction gli consigliò di pensare a sua madre che lo guardava morire mentre stava girando la scena in cui Nick viene sepolto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

