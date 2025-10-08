Crunchyroll silenzio dopo le accuse di collaborazione con un’azienda israeliana di AI per i sottotitoli

Il colosso dello streaming Crunchyroll è al centro di una polemica per presunti legami con l'azienda israeliana OOONA, specializzata in software di localizzazione basati su intelligenza artificiale. La più grande piattaforma mondiale dedicata all'anime, Crunchyroll, si trova di nuovo nell'occhio del ciclone. Dopo mesi di controversie sui sottotitoli, nuove accuse la collegano a un'azienda israeliana di AI. Il silenzio della compagnia non ha fatto che amplificare la sfiducia dei fan, sempre più critici verso le sue scelte tecnologiche. Accuse e silenzi: Crunchyroll e l'ombra dell'intelligenza artificiale Secondo un'inchiesta pubblicata da CBR, Crunchyroll avrebbe imposto ai propri collaboratori un passaggio forzato al software israeliano OOONA, abbandonando l'amato Aegisub, piattaforma open-source usata da anni dai professionisti dei sottotitoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

