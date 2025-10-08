Crunchyroll novità anime per l' autunno | My Hero Academia è all' ultima stagione arriva Let' s Play

Comingsoon.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vi forniamo un veloce elenco delle principali aggiunte autunnali al catologo anime in streaming sulla piattaforma Crunchryoll: c'è l'ultima stagione di My Hero Academia, entrano tra gli altri Let’s Play e My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Crunchyroll, novità anime per l'autunno: My Hero Academia è all'ultima stagione, arriva Let's Play

