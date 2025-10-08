Crunchyroll novità anime per l' autunno | My Hero Academia è all' ultima stagione arriva Let' s Play
Vi forniamo un veloce elenco delle principali aggiunte autunnali al catologo anime in streaming sulla piattaforma Crunchryoll: c'è l'ultima stagione di My Hero Academia, entrano tra gli altri Let’s Play e My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: crunchyroll - novit
L'autunno è ormai alle porte e con lui sono in arrivo tantissime novità su Crunchyroll. - facebook.com Vai su Facebook
Crunchyroll: seconda valanga di annunci per l’autunno 2025 - Crunchyroll ha svelato un'altra valanga di serie che arriveranno sulla piattaforma streaming nel corso dell'autunno 2025. Da akibagamers.it
Anime Breakfast | Crunchyroll: la seconda ondata di annunci per i simulcast autunnali! - Scopriamo la seconda ondata di simulcast autunnali di Crunchyroll in questa nuova puntata di Anime Breakfast: c'è già troppo da vedere. Lo riporta tuttotek.it