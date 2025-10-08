Crosetto operato per neoplasie al colon | cosa sono e perché lo screening può salvarti la vita

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è sottoposto mercoledì mattina a un intervento chirurgico all’ospedale Fatebenefratelli di Roma per l’asportazione di tre polipi al colon. L’operazione è avvenuta dopo la diagnosi di neoplasia e ora il ministro è in buone condizioni, in attesa dell’esito dell’esame istologico che determinerà la natura precisa delle formazioni rimosse. Si tratta del terzo ricovero per Crosetto da quando siede nel Consiglio dei ministri, dopo una lieve pericardite nel febbraio 2024 e un malore durante il Consiglio superiore di Difesa nel maggio dello stesso anno. Ma cosa sono esattamente i polipi intestinali e perché richiedono attenzione medica? I polipi sono piccole escrescenze che si formano sulla mucosa intestinale a causa del proliferare anomalo delle cellule epiteliali che rivestono internamente la parete dell’intestino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

