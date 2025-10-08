Crosetto operato d' urgenza ora sta bene La vicinanza di Meloni
Intervento chirurgico per Guido Crosetto, che questa mattina è stato operato presso l'ospedale Fatebenefratelli nella capitale.Secondo indiscrezioni, l'esponente del governo ha dovuto rimuovere d'urgenza tre polipi al colon. L' operazione, comunque, riferiscono i familiari, si sarebbe conclusa nel migliore dei modi e lo stesso titolare del dicastero ora si troverebbe in buone condizioni di salute nel reparto destinato alla degenza. Da attendere soltanto l'esito dell'esame istologico sui tessuti prelevati. A esprimergli prontamente solidarietà, intanto, è la premier Giorgia Meloni. "Forza Guido", scrive la premier sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
