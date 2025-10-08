Crosetto operato | cosa gli hanno fatto e le sue condizioni

Il risveglio di questa mattina, per Guido Crosetto, non è stato quello di una giornata qualunque. Il ministro della Difesa, infatti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al colon presso l’ospedale Fatebenefratelli di Roma, dove i medici hanno eseguito l’asportazione di tre neoplasie benigne. Un’operazione programmata da tempo, ma rimandata più volte a causa degli impegni istituzionali del ministro. Nonostante la delicatezza della procedura, la notizia rassicurante è arrivata poco dopo: l’intervento è perfettamente riuscito e Crosetto è già tornato operativo, confermando ancora una volta la sua determinazione e la sua abitudine a non fermarsi mai. 🔗 Leggi su Tvzap.it

