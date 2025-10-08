Crosetto operato al Fatebenefratelli L’affetto del governo e degli italiani Meloni | Forza Guido!

Questa mattina il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). A renderlo noto è stato il ministero della Difesa, sottolineando che il ministro è in buone condizioni e ora si attende l’esito dell’esame istologico. Il ministro Crosetto operato: il sostegno del governo e delle forze politiche. Dopo la divulgazione della notizia, Crosetto è stato raggiunto da numerose manifestazioni di affetto e incoraggiamento. «Forza Guido!», ha scritto sui propri social il premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

