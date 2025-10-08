Crosetto operato al Fatebenefratelli L’affetto del governo e degli italiani Meloni | Forza Guido!
Questa mattina il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). A renderlo noto è stato il ministero della Difesa, sottolineando che il ministro è in buone condizioni e ora si attende l’esito dell’esame istologico. Il ministro Crosetto operato: il sostegno del governo e delle forze politiche. Dopo la divulgazione della notizia, Crosetto è stato raggiunto da numerose manifestazioni di affetto e incoraggiamento. «Forza Guido!», ha scritto sui propri social il premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: crosetto - operato
Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni
Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni
Il ministro Crosetto operato: asportate tre neoplasie al colon
Crosetto operato: “Il ministro è in buone condizioni”. Gli auguri di Meloni - X Vai su X
#piazzapulita Scontro in diretta tra Montanari e Crosetto: "Propaganda di un complice del genocidio". - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro Crosetto operato al Fatebenefratelli. Meloni: "Forza Guido" - Il ministro della Difesa è stato sottoposto all’asportazione di tre neoplasie. Secondo ilfoglio.it
Guido Crosetto operato al Fatebenefratelli: "È in buone condizioni" - La comunicazione dal Ministero della Difesa: "Asportate tre neoplasie al colon (polipi)". Si legge su targatocn.it