Crosetto operato al colon | È in buone condizioni
Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto lunedì 8 ottobre a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma per l’asportazione di tre polipi al colon. A renderlo noto è stato il Ministero della Difesa, che ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sullo stato di salute del ministro. Secondo quanto riferito, l’operazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: crosetto - operato
Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni
Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni
Il ministro Crosetto operato: asportate tre neoplasie al colon
#piazzapulita Scontro in diretta tra Montanari e Crosetto: "Propaganda di un complice del genocidio". - facebook.com Vai su Facebook
La prima volta le elezioni amministrative nelle Regioni le vincono le coalizioni politiche (quando tirano) ma dopo i cittadini giudicano l’operato di chi ha governato. I miei complimenti al Presidente @AcquaroliF: buon lavoro. - X Vai su X
Guido Crosetto operato a Roma - Questa mattina 8 ottobre il ministro della Difesa Guido Crosetto si è sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale Fatebenefratelli a Roma. Segnala open.online
Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni - Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli. Secondo cn24tv.it