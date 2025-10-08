Crosetto operato al colon | È in buone condizioni

Imolaoggi.it | 8 ott 2025

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto lunedì 8 ottobre a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma per l’asportazione di tre polipi al colon. A renderlo noto è stato il Ministero della Difesa, che ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sullo stato di salute del ministro. Secondo quanto riferito, l’operazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

crosetto operato al colon 200 in buone condizioni

