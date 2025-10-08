Crosetto operato al colon al Fatebenefratelli | il ministro è in buone condizioni

E’ stato operato al Fatebenefratelli di Roma questa mattina. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è sottoposto ad un intervento chirurgico programmato presso l’ospedale dell’Isola Tiberina. Le informazioni sono minime e non stati dati molti dettagli se non che l’operazione sia stata eseguita con successo. Nello specifico, il ministro di Fratelli d’Italia ha dovuto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crosetto operato al colon al Fatebenefratelli: il ministro è in buone condizioni

In questa notizia si parla di: crosetto - operato

Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni

Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni

Il ministro Crosetto operato: asportate tre neoplasie al colon

#piazzapulita Scontro in diretta tra Montanari e Crosetto: "Propaganda di un complice del genocidio". - facebook.com Vai su Facebook

La prima volta le elezioni amministrative nelle Regioni le vincono le coalizioni politiche (quando tirano) ma dopo i cittadini giudicano l’operato di chi ha governato. I miei complimenti al Presidente @AcquaroliF: buon lavoro. - X Vai su X

Crosetto operato a Roma: asportate tre neoplasie al colon. “È in buone condizioni” - L’intervento chirurgico è stato effettuato questa mattina all’Ospedale Fatebenefratelli. Come scrive quotidiano.net

Crosetto operato, asportati tre polipi: «Si attende esame istologico». Cosa sono le neoplasie al colon: sintomi e prevenzione - Guido Crosetto, ministro della Difesa, è stato sottoposto questa mattina a un intervento presso l'ospedale Fatebenefratelli. Scrive msn.com