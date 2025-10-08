Crosetto operato a Roma | l’intervento al Fatebenefratelli

Guido Crosetto è stato operato questa mattina all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa con una nota. Il titolare del dicastero è stato sottoposto a un intervento per l ‘asportazione di tre neoplasie al colon ( polipi ). L’operazione è riuscita e Crosetto è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico. Gli auguri di Giorgia Meloni.  Giorgia Meloni ha subito inviato un messaggio di auguri al ministro Crosetto, tra i fondatori del partito della premier Fratelli d’Italia. “Forza Guido!”, ha scritto la presidente del Consiglio sui social. 🔗 Leggi su Lapresse.it

