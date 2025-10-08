Crosetto operato a Roma è in buone condizioni

AGI - "Questa mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l'Ospedale Fatebenefratelli". Lo rende noto il ministero della Difesa. "L'operazione, eseguita con successo - si legge in un comunicato - ha comportato l'asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l'esito dell'esame istologico". Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni

In questa notizia si parla di: crosetto - operato

#piazzapulita Scontro in diretta tra Montanari e Crosetto: "Propaganda di un complice del genocidio". - facebook.com Vai su Facebook

La prima volta le elezioni amministrative nelle Regioni le vincono le coalizioni politiche (quando tirano) ma dopo i cittadini giudicano l’operato di chi ha governato. I miei complimenti al Presidente @AcquaroliF: buon lavoro. - X Vai su X

Crosetto: “Non siamo preparati a un attacco russo”. Giallo sull’adesione dell’Italia a 'Sentinella Est’ - Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto, interpellato dai giornalisti a margine della presentazione del ... Come scrive quotidiano.net

L’allarme di Crosetto: «Noi non siamo pronti agli attacchi russi o di altri». E l'Italia invia due Eurofighter per la missione Nato - L'allarme del ministro della Difesa Guido Crosetto è alto e viene lanciato nel giorno in cui il governo conferma, pur senza dare alla notizia i crismi dell’ufficialità, l’invio di due caccia per ... Scrive roma.corriere.it