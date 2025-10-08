Crosetto operato a Roma | asportate tre neoplasie al colon È in buone condizioni

Roma, 8 ottobre 2025 – È stato operato questa mattina a Roma il ministro della Difesa Guido Crosetto. L’intervento chirurgico – effettuato dall’equipe di specialisti dell’Ospedale Fatebenefratelli – ha comportato l'asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, l'operazione è stata eseguita con successo e ha Crosetto è in buone condizioni. Si attende ora l'esito dell'esame istologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

