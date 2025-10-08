Crosetto operato a Roma | asportate tre neoplasie al colon È in buone condizioni

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ottobre 2025 – È stato operato questa mattina a Roma il ministro della Difesa  Guido Crosetto. L’intervento chirurgico – effettuato dall’equipe di specialisti dell’Ospedale  Fatebenefratelli – ha comportato  l'asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, l'operazione è stata eseguita con successo e ha Crosetto è in buone condizioni. Si attende ora l'esito dell'esame istologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

crosetto operato a roma asportate tre neoplasie al colon 200 in buone condizioni

© Quotidiano.net - Crosetto operato a Roma: asportate tre neoplasie al colon. “È in buone condizioni”

In questa notizia si parla di: crosetto - operato

Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni

Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni

Il ministro Crosetto operato: asportate tre neoplasie al colon

crosetto operato roma asportateCrosetto operato a Roma: asportate tre neoplasie al colon. “È in buone condizioni” - L’intervento chirurgico è stato effettuato questa mattina all’Ospedale Fatebenefratelli. Riporta quotidiano.net

crosetto operato roma asportateIl ministro Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni - Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l’ospedale Fatebenefratelli. Scrive gds.it

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Operato Roma Asportate