Chieti - La Fim Cisl denuncia un calo drammatico della produzione in Italia: volumi in caduta libera, ammortizzatori sociali per metà dei dipendenti e forte preoccupazione per lo stabilimento di Atessa. La produzione Stellantis continua a registrare un andamento negativo nel 2025, segnando una delle peggiori performance degli ultimi anni. Secondo il report della Fim Cisl, nei primi nove mesi sono state realizzate appena 265.490 unità tra auto e veicoli commerciali, con un crollo del 31,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le automobili segnano una flessione del 36,3% (151.430 unità), mentre i furgoni registrano un calo del 23,9% (114. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Crollo Stellantis: produzione giù del 31% nel 2025, migliaia di lavoratori in crisi